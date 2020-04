Richter setzt Rolex-Täter auf freien Fuß

Überraschendes Urteil auf Mallorca: Zwei Italiener, die versucht hatten, einem Mann auf dem Borne-Boulevard eine Uhr im Wert von 120.000 Euro zu stehlen, sind von einem Gericht in Palma auf freien Fuß gesetzt worden. Die beiden 24 und 29 Jahre alten, einige Zeit in U-Haft befindlichen Neapolitaner wurden am Dienstag in den Gerichtssaal gebracht und konnten diesen als freie Männer verlassen.

Die beiden Männer hatten ihr Opfer am 10. März um 19.40 Uhr angegriffen. Mit von der Partie war auch eine 18-jährige Italienerin, die nie in U-Haft einrücken musste und bereits auf freiem Fuß ist.

Die Ermittler sind sich sicher, dass die Täter zu einer der Camorra zugeordneten Bande gehören. In den vergangenen Jahren war es auf Mallorca oft zu solchen Überfällen durch sogenannte Rolex-Räuber gekommen. (it)