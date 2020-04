43 weitere Corona-Fälle auf Balearen, 757 Tote spanienweit

Auf den Balearen steigt weiterhin die Zahl der neuen Corona-Fälle, wenn auch nicht in so hohem Maße wie am Dienstag. Am Mittwoch nannten die Gesundheitsbehörden die Zahl 43, am Dienstag waren es 49. Damit gibt es nunmehr 1412 Kranke auf den Inseln.

Fünf weitere Todesfälle wurden registriert, weshalb die Zahl auf 89 stieg. 616 Personen gelten mittlerweile als geheilt auf den Inseln.

Spanienweit ist die Lage weiterhin dramatischer: 757 weitere Tote wurden am Mittwoch bekanntgegeben, am Vortag waren es 743 gewesen. Damit beträgt die Zahl der Verstorbenen nunmehr 14.555. 146.690 Menschen sind momentan krank, aber 48.021 gelten inzwischen bereits als geheilt. (it)