Entenfamilien erobern Palmas Straßen

Während die Menschen wegen des Coronavirus in ihren vier Wänden hocken, erobern die Tiere die leer gefegten Städte auf Mallorca. Auf Twitter posteten User Entenfamilien, die sorglos durch Palma und Santa Ponça spazierten.

Las aceras son suyas. pic.twitter.com/neSetwMs5m

— Guillermo Esteban (@GuillEsteban) April 8, 2020

Nicht nur auf dem Land, auch auf hoher See erobern sich die Tiere ihren Lebensraum zurück. In den vergangenen Tagen sorgten Bilder von Delfinen in der Nähe der mallorquinischen Küste für Aufsehen - einer der wenigen positiven Aspekte dieser Zeit.