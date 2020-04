Markt in Santa Maria erstmals in der Geschichte abgesagt

Erstmals in seiner Geschichte wird der traditionelle Markt in Santa Maria im Inneren Mallorcas abgesagt. Ursprünglich sollte die Fira am Sonntag, 26., April, stattfinden, dem bislang letzten Tag der Ausgangssperre.

Die Fira wird jedes Jahr im April gefeiert. Zahlreiche Stände mit landwirtschaftlichen Produkten, Tieren und Kunsthandwerk locken regelmäßig zahlreiche Besucher an.

Am Mittwoch teilte das Rathaus von Santa Maria jedoch mit, sich für eine Absage entschieden zu haben. Man wolle im Kampf gegen das Coronavirus weiterhin Vorsicht walten lassen, hieß es. Auch nach Ende der Ausgangssperre würden wahrscheinlich Einschränkungen bei Menschenansammlungen gelten.

Die Entscheidung sei sehr schwierig gewesen, erklärte Bürgermeister Nicolau Canyelles, nicht einmal während des Bürgerkriegs sei der Markt ausgefallen.