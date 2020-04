Dunkelziffer von Infizierten auf Balearen bei 7000

Die Dunkelziffer der Infizierten auf den Balearen könnte mehr als 7000 sein, da 80 Prozent der Infizierten nicht in den offiziellen Statistiken auftauchen, wie der Sprecher des Balearen-Ausschusses für Corona, Javier Arranz, in einer Pressekonferenz am Mittwoch, 8. April, mitteilte.

Laut offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch (8. April) sind 1412 Personen auf den Balearen infiziert. Dieser Wert sei jedoch nicht sehr präzise, da die Studien, die ihnen zugrunde liegen, nicht die speziellen Rahmenbedingungen der Balearen berücksichtigt hätten, so Arranz.

Die zirka 7000 möglichen Infizierten zeigten demnach nur sehr leichte oder keine Symptome. Eine grundsätzlich gute Nachricht, so Arranz, da das Gesundheitssystem von ihnen nicht verstärkt in Anspruch genommen werden müsse. Zusätzlich würden diese Personen bereits eine Immunisierung des Virus durchlaufen.

15 bis 20 Prozent aller hospitalisierten Patienten benötigten eine Behandlung auf der Intensivstation, so Arranz weiter.

Es gebe keine Weiterverfolgung der Fälle, die bereits erfolgreich die Infektion mit Covid-19 durchlaufen hätten, anders als in einigen anderen Ländern. Sollten diese Patienten jedoch Folgeerscheinungen aufweisen, werde man dies nachverfolgen. Aktuell bedarf es der Eigeninitiative der Patienten in so einem Fall ihren Arzt aufzusuchen.

Eine Mutierung des Virus sei bisher nicht beobachtet worden, so Arranz, es habe lediglich kleine Veränderungen ohne größere Bedeutung gegeben. (dk)