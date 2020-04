40- bis 59-Jährige sehr stark von Corona betroffen

Die von der Coronakrankheit am schwersten betroffene Altersgruppe sind auf den Balearen 40 bis 59-jährige Menschen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Statistik der Landes-Gesundheitsbehörden hervor. Die meisten dieser Patienten jedoch überleben die Infektion, was aber nicht für die über 70-Jährigen gilt. In dieser Altersgruppe liegt die Todesrate bei 82,02 Prozent.

Es fällt auf, dass Kinder und Heranwachsende kaum von der Seuche betroffen sind. Was die Geschlechter angeht, so hält sich das auf den Inseln in der Waage, in vielen anderen Regionen erkranken mehr Männer als Frauen.

Aus der Statistik geht außerdem hervor, dass 44 Prozent der Fälle zu Hause behandelt werden und neun Prozent auf Intensivstationen. (it)