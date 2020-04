Oceanliner-Verbot für Spanien-Häfen verlängert

Auch weiterhin dürfen Kreuzfahrtschiffe wegen der Coronakrise nicht in spanischen Häfen anlegen. Ein entsprechendes Verbot der Zentralregierung wurde am Donnerstag verlängert. Im offiziellen Gesetzblatt heißt es, dass dies bis zum Ende des Alarmzustandes nicht erlaubt sei. Diese Phase endet vorerst am 26. April, eine Verlängerung wird nicht ausgeschlossen.

Vor dem 13. März waren noch zahlreiche Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma de Mallorca eingelaufen, darunter nicht wenige aus Italien.

Angesichts der grassierenden Coronakrise wirkt der Hafen momentan sehr verwaist. Das Wasser dort ist deswegen inzwischen erheblich klarer geworden. (it)