Teils lange Schlangen vor Mallorcas Supermärkten

Angesichts der bevorstehenden Osterfeiertage haben sich am Samstag vor Supermärkten auf Mallorca zum teil lange Schlangen gebildet. Vor dem Mercadona im Olivar-Markt im Zentrum von Palma mussten die Menschen besonders am Morgen zeitweise längere Zeit warten, weil die Schlange mehr als 100 Meter lang war. Das Gleiche galt für den Supermarkt des Kaufhauses Corte Inglés an der Jaime-III-Straße und andere Supermärkte.

Der Run auf die Märkte liegt daran, dass am Karfreitag kein einziges Geschäft geöffnet hatte und am Ostersonntag und Ostermontag ebenfalls keine Lebensmittel eingekauft werden können.

Bereits zu Beginn des Alarmzustandes Mitte März hatten sich lange Schlangen geblidet, es kam zeitweise sogar zu Hamsterkäufen. (it)