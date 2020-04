Polizisten an Playa de Palma mit Pfanne attackiert

Polizisten haben sich an der Playa de Palma auf Mallorca mit einem Ausgangssperre-Sünder eine tätliche Auseinanderzetzung geliefert. Das meldete die spanische Nationalpolizei am Samstag.

Als der 41-Jährige am Strand von den Ordnungshütern angesprochen wurde, ergriff er die Flucht in Richtung eines Gebäudes. Doch die Beamten schnitten ihm den Weg ab, woraufhin er sich mit einer Bratpfanne verteidigte. Daraufhin wurde er festgenommen.

Insgesamt wurden innerhalb von 24 Stunden zehn Personen balearenweit festgenommen, die sich nicht an die Ausgangssperre hielten. Allein acht gingen der Beamten in Palma ins Netz. (it)