Coronavirus auf Mallorca: Das Update vom 11. April

In Spanien wird ein Trend zur Abflachung der Pandemie-Kurve von Tag zu Tag sichtbarer. Sowohl auf den balearen als auch im gesamten land sind die Zahlen besser als noch vor zwei Wochen. Unterdessen wird immer klarer, dass viele Hotels im Sommer nicht öffnen werden.

Neue Corona-Fälle auf Balearen fast halbiert

Auf den Balearen hat sich die Zahl der neuen Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden fast halbiert. Nach 36 am Donnerstag und 43 am Mittwoch wurden am Samstag von den Gesundheitsbehörden lediglich 19 gemeldet. 20 zusätzliche Personen, also mehr, gelten als geheilt, womit sich der Trend der vergangenen Tage – mehr Geheilte als neue Fälle – fortsetzt. Allerdings wurden fünf weitere Tote mitgeteilt. Was die Zahl der Ansteckungsfälle anbelangt, so liegt diese jetzt inselweit bei 1507, als geheilt gelten 757.

Spanienweit weniger Tote

Spanienweit wurden unterdessen deutlich weniger zusätzliche Todesfälle registriert, nämlich lediglich 510 in den vergangenen 24 Stunden. in den Tagen davor hatte die Zahl noch erheblich höher gelegen. Nunmehr starben bislang an der Pandemie 16.353 Menschen. Die Zahl der Infektionsfälle stieg um 4830.

Nur 50 Prozent der Mallorca-Hotels öffnen im Sommer

Während des bevorstehenden Sommers werden nur 50 Prozent der Balearen-Hotels geöffnet haben. Das kündigte der Chef der Hotelier-Vereinigung der Inseln, Gabriel Llobera, am Freitag an. Bei coronabedingt zum Teil geschlossenen Grenzen und nur wenigen Touristen werde nichts anderes möglich sein. Sollte sich wider erwarten die Lage schneller entspannen, sei man flexibel, so Llobera weiter.

Polizisten an Playa de Palma mit Pfanne attackiert

Polizisten haben sich an der Playa de Palma auf Mallorca mit einem Ausgangssperre-Sünder eine tätliche Auseinanderzetzung geliefert. Das meldete die spanische Nationalpolizei am Samstag. Als der 41-Jährige am Strand von den Ordnungshütern angesprochen wurde, ergriff er die Flucht in Richtung eines Gebäudes. Doch die Beamten schnitten ihm den Weg ab, woraufhin er sich mit einer Bratpfanne verteidigte.

Teils lange Schlangen vor Mallorcas Supermärkten

Angesichts der bevorstehenden Osterfeiertage haben sich am Samstag vor Supermärkten auf Mallorca zum teil lange Schlangen gebildet. Vor dem Mercadona im Olivar-Markt im Zentrum von Palma mussten die Menschen besonders am Morgen zeitweise längere Zeit warten, weil die Schlange mehr als 100 Meter lang war. Das Gleiche galt für den Supermarkt des Kaufhauses Corte Inglés an der Jaime-III-Straße und andere Supermärkte.

Kein einziger Spanien-Royal zu Ostern auf Mallorca

Erstmals seit Jahrzehnten kommt kein Mitglied der spanischen Königsfamilie zu Ostern nach Palma de Mallorca. Das teilte der Zarzuela-Palast am Samstag offiziell mit. König Felipe VI. und seine Familie bleiben demnach wegen der Coronakrise in Madrid.