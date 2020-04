Nachbarn auf offener Straße beschimpft

Und wieder gab es Festnahmen von Menschen, die sich nicht an die Regeln der Ausgangssperre gehalten haben. Einem Mann in Campanet gingen anscheinend die Nerven durch, als er auf offener Straße Nachbarn beschimpfte. Die Guardia Civil wies ihn mehrere Male darauf hin, ins Haus zu gehen, was der Mann aber nicht befolgte und stattdessen die Beamten beschimpfte. Ihm droht eine Anzeige.

Auch die Nationalpolizei nahm drei Männer in Palma fest. Einer von ihnen war beim Spazierengehen in Palmas Stadtteil Son Gotleu erwischt worden. Er trug eine kleine Schreckschusspistole bei sich. Als die Polizei ihn durchsuchen wollte, wehrte er sich und wurde festgenommen.

Ebenfalls festgenommen wurde ein 24-jähriger Fahrer, der beim Fahren mit einer anderen Person im Auto erwischt wurde. Als die Polizei ihn anhielt, reagierte er aggressiv. (dk)