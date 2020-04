Verletzte Wanderin wegen Corona festgesetzt

Angehörige der Guardia Civil haben am Sonntag im Gebirge bei Pollença im Norden von Mallorca eine Wanderin gerettet, die einen Unfall erlitten hatte. Nach dieser Aktion.

Die Frau wurde anschließend belehrt, die Ausgangssperre wegen des coronabedingten Alarmzustandes verletzt zu haben, ihr droht jetzt ein Bußgeld, sie wurde zeitweise festgenommen.

Der Unfall ereignete sich am Berg Cavall Bernat in der Nähe des schwer zugänglichen Boquer-Strandes. Die Frau war in eine Spalte gestürzt und musste daraus befreit werden. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie einen Begleiter dabei hatte, der jedoch im Wissen um den Alarmzustand die Flucht ergriffen haben könnte. (it)