Erster Stau seit Wochen auf Palmas Ringautobahn

Nach mehreren Wochen hat sich angesichts der Wiederaufnahme der Arbeit in mehreren Branchen auf der Umgehungsautobahn von Palma de Mallorca am Dienstagmorgen der erste Stau seit Wochen gebildet. Auch auf den Zufahrtsstraßen nach Palma staute sich der Verkehr, obwohl der wegen der Corona-Pandemie ausgerufene Alarmzustand weiterhin gilt.

Auch an den Bushaltestellen unter anderem auf der Plaça d'Espanya bildeten sich menschentrauben, der vorgeschriebene Sicherheitsabstand konnte auch in Bussen nicht immer eingehalten werden. Polizisten verteilten an einigen Stellen der Stadt Schutzmasken.

erstmals seit dem 30. März sind wieder 75.000 Arbeitnehmer unter anderem aus der Baubranche seit Dienstag wieder im Dienst. (it)