Masken an Bahnhöfen und Bushaltestellen verteilt

An der Plaça d'Espanya werden Masken verteilt. Foto: Youtube: Ultima Hora

Zum Arbeits-Auftakt für erheblich mehr Beschäftigte als in der vergangenen Woche haben Polizisten vor Bahnhöfen und Bushaltestellen auf Mallorca Anti-Corona-Schutzmasken in großen Mengen verteilt.

An der Plaça d'Espanya von Palma beispielsweise war dies angesichts des wieder deutlich dichteren Verkehrs und der zahlreichen Menschen sehr nötig. Hier waren am Dienstagmorgen in dieser hinsicht zahlreiche National- und Lokalpolizisten aktiv.

Diese Masken sollen Ansteckungen verhindern, zumal in Bussen oder an Haltestellen der Sicherheitsabstand nicht mehr durchgehend gewährleistet werden kann. 256.000 Masken waren von der Landesregierung bestellt worden. (it)