Kurve gedreht: Erstmals weniger aktive Infektionen in Spanien

Erstmals seit Beginn der Coronakrise sind in Spanien weniger aktive Neuinfektionen gemeldet worden als noch am Vortag. Am Dienstag waren offiziell 86.981 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, am Montag waren es noch 87.280 gewsen, also ein Rückgang um 299.

Die aktiven Infektion gelten als wichtiger Gradmesser für den Punkt, an dem sich die Epidemie befindet. Es handelt sich dabei um alle auf offiziellem Weg registrierten Infektionen abzüglich der Verstorbenen und Geheilten. Auf Mallorca befindet sich diese Zahl bereits seit mehr als einer Woche im Sinkflug.

Auch die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen sinkt in Spanien weiter rapide ab. Am Dienstag waren es 3045, deutlich weniger als noch am Montag (3477), am Sonntag (4167) oder am Samstag (4830). Die Zahl der täglich als geheilt entlassenen bleibt stabil und liegt am Dienstag bei 2777.

Leider gab es auch am Dienstag wieder spanienweit 567 mit dem Coronavirus Verstorbene zu beklagen. Das sind zwar mehr als am Vortag, es handelt sich aber um den drittniedrigsten Wert der vergangenen drei Wochen. (cze)