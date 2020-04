Mega-Kontrollrundumschlag an den Ostertagen

An den Ostertagen sind Guardia Civil und Polizei auf Mallorca und den Nachbarinseln erneut sehr strikt gegen Autofahrer und mutmaßliche Ausgangssperre-Sünder vorgegangen. Die Guardia Civil nahm nach eigenen Angaben über die Feiertage 16.000 Autos und 18.000 Insassen bei 900 Kontrollen in Augenschein.

So sollte verhindert werden, dass sich Einwohner angesichts des schönen Wetters zu ihren Zweitwohnsitzen bewegen konnten. Besonders stark kontroliert wurden Küstenregionen. Fast 2000 Bürger – Autofahrer wie Fußgänger – konnten ihre Anwesenheit im Freien nicht begründen und müssen mit Bußgeldern rechnen.

Die in Sachen Kontrollen ebenfalls aktive spanische Nationalpolizei nahm an den Ostertagen 52 Menschen fest und zeigte 2142 Personen an. Es gab genau 547 Kontrollen. (it)