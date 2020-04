Keine Corona-Massentests auf Mallorca

Es wird vorerst keine Massentests auf Covid-19 an der Bevölkerung auf Mallorca geben. Das stellte Patricia Gómez, Inselratsdezernentin für Gesundheit, auf einer Pressekonferenz am Dienstag klar.

Man warte derzeit auf eine neue Technik, die zwar bekannt sei, aber für die Feststellung des Coronavirus erst in drei oder vier Wochen verfügbar sein wird. In der Zwischenzeit arbeite man mit einer Studie über die Nullprävalenz. Die Stichproben zeigen, wie das Virus in der Bevölkerung verteilt ist.

Der Sprecher des Regionalkomitees für Infektionskrankheiten, Javier Arranz, erklärte, wenn die Umfrage ergibt, dass 60 Prozent der Bevölkerung die Krankheit überstanden haben, „wird es kein Problem mehr geben", weil eine Immunität in der Gemeinschaft erreicht worden wäre.

Im Moment sei die die PCR-Technik, also ein Abstrich im Mund-, Nasen- und Rachenraum bei Akuterkrankten am zuverlässigsten. Die Antikörper-Technik sei per Blutentnahme einfach zu testen, erfordere aber die Erzeugung von Abwehrkräften, was in der Regel erst drei bis vier Wochen nach der Infektion passiert. Diese Methode wird auf Mallorca auch in einigen deutschen Arztpraxen auf Selbstzahler-Basis angeboten.

Die Antigen-Technik per Schnelltest, so Arranz, sei anfangs als gut funktionsfähig eingestuft worden. „Leider war der Test, den das Ministerium durchgeführt hat, eine Katastrophe, und konnte nicht angewandt werden", sagte Arranz der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Er betonte, eine neue Testmethode müsse vor einem flächendeckenden Einsatz in Kliniken erst validiert werden. Die Fehlerquote sei anderenfalls hoch. Einen Monat nach Ausrufung des Alarmzustands geht der Trend auf den Balearen zur Entlassung von Patienten. Mehr als die Hälfte der infizierten Personen gilt bereits als geheilt.

Da die Situation in Pflegeheimen auf den Balearen angespannt war, hat die Insel-Regierung alleine in 16 der 55 Zentren auf den Balearen mehr als 4000 Tests an Angestellten, Bewohnern und deren Verwandten durchgeführt und in weiteren Häusern mit dem Screening begonnen. (dise)