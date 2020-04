Desinfektionstrupps beschädigen Kalvarienberg

Die andauernden coronabedingten Desinfizieraktionen setzen einigen Orten auf Mallorca gehörig zu. Dazu zählen die Stufen zum Kalvarienberg von Pollença, wie die Gemeinde im Norden der Insel mitteilte. Es handele sich aber nicht um die Substanzen, die versprüht werden, sondern um die Traktoren, die eingesetzt werden.

Bürgermeister Tomeu Cifre kündigte in diesem Zusammenhang an, die Schäden an den Stufen umgehend zu beseitigen.

Der Kalvarienberg gilt als eines der wichtigsten touristischen Ziele im Norden von Mallorca. (it)