Kreuzfahrttouristen dürfen in Barcelona an Land gehen

Die spanische Regierung hat gestattet, dass alle Spanier an Bord des Kreuzfahrtschiffs Costa Deliziosa in Barcelona an Land gehen dürfen, teilte der Kapitän mit. An Bord des seit dem 11. Januar dieses Jahres um die Welt reisenden Kreuzfahrtschiffs befinden sich auch zirka zwanzig Mallorquiner. Das Schiff hatte seine Reise in Barcelona begonnen.

Offiziell endet die Reise am 26. Januar und sollte eigentlich in Venedig enden. Aufgrund der Pandemie war dies aber nicht möglich, da sich Italien auch weiterhin in einer Ausgangssperre befindet und Flüge zwischen Italien und Spanien ausgesetzt sind. Die Reisenden hatten Sorge, nicht nach Spanien zurück zu kommen.

In der vergangenen Woche wurde daher verhandelt und die Einigung gefunden, in Barcelona an Land gehen zu können.

Aktuell befindet sich das Schiff noch in maltesischen Gewässern, wird aber jetzt direkten Kurs auf Barcelonas Hafen machen. Die Reisenden und ihre Angehörigen sind über diese Entscheidung erleichtert. (dk)