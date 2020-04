Ziegenherde taucht an Mallorcas Cala Mesquida auf

Auf Mallorca wiederholen sich während des Alarmzustandes ungewohnte Bilder. Jetzt tauchte in den sozialen Netzwerken ein Foto auf, das eine Herde Ziegen an der im Sommer auch bei deutschen Urlaubern so beliebten Cala Mesquida zeigt. Die Paarufer bewegten sich entspannt vor dem türkisblauen Wasser.

Das liegt daran, dass momentan und wohl noch für einige Zeit coronabedingt ganz wenige Menschen und Fahrzeuge im öffentlichen Raum unterwegs sind.

Vor einigen Tagen waren Aufnahmen von Delfinen unweit der Insel-Küsten aufgetaucht, auch Enten spazierten wiederholt durch Dorf- und Stadtstraßen. Die Stimmen von Singvögeln sind lauter als in anderen Jahren zu hören. (it)