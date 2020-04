Weitere Corona-Fälle auf Balearen, aber mehr Geheilte

Auf den Balearen setzt sich der eher gedämpfte Trend in der Coronakrise fort. Am Donnerstag meldeten die Gesundheitsbehörden 31 neue Fälle, so dass die Zahl von 1606 auf 1637 stieg. 38 Patienten – also mehr – gelten als genesen, die Gesamtzahl beträgt jetzt 918.

Es wurden darüber hinaus sechs weitere Tote vermeldet, 152 Personen befinden sich auf Intensivstationen.

Spanienweit kamen innerhalb von 24 Stunden 551 neue Todesfälle hinzu, was in etwa der Entwicklung der vergangenen Tage entspricht. Die Zahl der neuen Fälle stieg um mehr als 5000 auf nunmehr 182.816. Als geheilt gelten inzwischen 74.797 Menschen, fast 4000 mehr als am Mittwoch. (it)