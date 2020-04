Erste Corona-Intensivstation auf Mallorca wieder zu

Auf Mallorca hat angesichts zurückgehender schwerer Corona-Fälle am Donnerstag eine Intensiv-Station wieder ihre Pforten geschlossen. Es handelt sich um eine Abteilung mit zwölf Betten im Son-Llàtzer-Hospital, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten.

Jetzt können dort wieder Patienten mit anderen schweren Krankheiten untergebracht werden.

Am Beginn der Pandemie waren die ursprünglich zwei Corona-Intensivstationen in dem Krankenhaus östlich von Palma zu 80 Prozent belegt. Nicht so schwer Erkrankte wurden von dort ins Hotel Meliá Palma Bay gebracht, das zu einem Hospital umgebaut worden war. (it)