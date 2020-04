Firma erfindet Plexiglas-Wände für Strände

Wie es in Corona-Zeiten künftig auch an Stränden auf Mallorca zugehen soll, hat sich eine italienische Firma bereits ausgedacht. Das Unternehmen Nuovaneon will Badegäste innerhalb von Plexiglasscheiben einschließen, um so die zur Vermeidung von Ansteckungen nötige soziale Distanz zu wahren.

Inmitten dieser so abgesteckten 4,5 mal 4,5 Meter großen Quadrate können dann Liegen und Sonnenschirme stehen. Es handelt sich um tragbare Wände, noch werden sie nicht produziert.

Wie die Firma mitteilte, interessieren sich bereits zunehmend Hotelkonzerne für die Konstruktionen. (it)