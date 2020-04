Nationalpolizisten stürmen Problemviertel Son Gotleu

Mit einem Großaufgebot hat die spanische Nationalpolizei am Donnerstag Son Gotleu, das Problemviertel von Palma de Mallorca gestürmt. Mit einem Großaufgebot tauchten die Beamten am Morgen in den Straßen Indalecio Prieto und Orson Welles auf, um Ausgangssperre-Sünder dingfest zu machen. Das Viertel gilt als konfliktreich, die Einwohner als relativ undiszipliniert.

Die Polizeiaktion dauerte eine Stunde. Zahlreiche Anwohner wurden identfiziert, ein Mann sogar festgenommen. Bereits vor einigen Wochen waren die Gesetzeshüter während des sogenannten Alarmzustandes in dem Viertel erschienen.

Unterdessen wurden in Palma erneut massiv auch Autofahrer kontrolliert. Besonders groß war ein Kontrollpunkt am Beginn der Indústria-Straße, wo sich mehrere Mühlen befinden. (it)