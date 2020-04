Ohne Impfstoff bis zu zwei Jahre "Social Distancing"

Social Distancing wird für mindestens zwei Jahre auch auf Mallorca nötig sein, zu diesem Ergebnis kommt die renommierte Wissenschaftszeitschrift „Science“ in einer Studie der Universität Harvard.

Bis 2022 werde das Virus ein zentrales Thema sein und Infektionen könnten sogar bis 2024 erfolgen. Da es bisher keinen Impfstoff gegen das Virus gibt, werde man auf immer wieder auf die Maßnahmen des „Social Distancing“ und der Quarantäne zurückgreifen müssen – in intermittierender Form.

Die Forscher spielten verschiedene Szenarien des Verlaufs der Epidemie durch. Diese Variante sei eine der pessimistischen, aber auch realistisch. Treffe dies ein, werden Großveranstaltungen wie Fußballspiele, Konzerte und Kongresse jahrelang nicht möglich sein.

Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, untersuchten sie zwei Typen des Coronavirus in den USA: den HCoV-OC43 und den HCoV-HKU1.

Was die Jahreszeiten betrifft, so kann das Sars CoV-2 Virus sich in jeder Jahreszeit reproduzieren, allerdings mit Schwerpunkt auf den kalten Monaten. Auch die Immunität spiele eine Rolle in den Szenarien der Entwicklung der Pandemie. Sollte diese nicht dauerhaft sein, so werde das Virus in den nächsten fünf Jahren immer wieder auftreten. Ist die Immunität nur von kurzer Dauer, sind jährliche Höhepunkte zu erwarten. Dauert die Immunität länger an, kann mit wiederkehrenden Höhepunkten der Welle alle zwei Jahre gerechnet werden.

Die Wissenschaftler betonen, dass dies nur mögliche Szenarien sind. Sollte inzwischen ein Impfstoff gefunden werden oder Behandlungsmöglichkeiten, werde die Entwicklung anders sein. Sie betonen allerdings, dass die Gesundheitssysteme sich auf weitere ähnlich starke Wellen wie aktuell vorbereiten sollten, die häufig sein könnten. (dk)