Tourismus bis spätestens Ende 2020 wieder aktiviert

Die Wiederaufnahme aller Aktivitäten in Spanien soll in zwei Schritten erfolgen, so Arbeitsministerin Yolanda Díaz. Als Erstes sollen alle produzierenden Gewerbe bis Sommer 2020 wieder die Arbeit aufnehmen und der zweite Schritt solle bis Ende des Jahres erfolgen. Von diesem letzten Schritt sind der Tourismus, der Kulturbetrieb und Freizeitveranstaltungen betroffen.

Diese aktuell von Kurzarbeit weitgehend stillgelegten Sektoren sollen Unterstützung durch die Regierung erhalten, so Díaz in einem TV-Interview mit dem spanischen Sender TVE. Man sei sich der immensen Schwierigkeiten dieser Wirtschaftszweige bewusst und werde versuchen, die Schäden abzufedern.

Man arbeite an genauen Plänen, wie die Gastronomie- und Hotelbranche gerettet werden könne, da die spanische Wirtschaft zu einem großen Teil davon abhänge.

Man sei im Gespräch mit Gewerkschaften, wie die verhängte Kurzarbeit in den nächsten Monaten zu gestalten sei, so Díaz weiter. (dk)