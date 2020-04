Flache Kurve stabil: 33 neue Fälle auf den Balearen

In den vergangenen 24 Stunden sind auf Mallorca und seinen Nachbarinseln 33 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus registriert worden. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort. Am Donnerstag und am Freitag waren jeweils 31 Fälle bekanntgeworden.

Die Zahl der insgesamt auf den Insel diagnostizierten Corona-Fälle steigt allerdings nicht um 33, sondern um 80 von 1668 am Freitag auf 1748 am Samstag. Schuld daran ist eine neue Zählweise der spanischen Zentralregierung, in die jetzt noch Zahlen vergangener Tage und Wochen eingeflossen sind.

Die Zahl der Toten auf den Balearen stieg um 14 auf 148. Auch hier sind allerdings Fälle der vergangenen sechs Tage berücksichtigt worden. Als Geheilt gelten auf dem Archipel mittlerweile 938 Personen, also weit mehr als die Hälfte. (cze)