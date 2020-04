Intensivstationen nur noch zu 43 Prozent ausgelastet

Die Auslastung der Intensivstationen mit Corona-Patienten auf den Balearen lag an diesem Samstag bei nur noch 43 Prozent. Von den 173 Beatmungsbetten, die die Autonome Gemeinschaft für Covid-19-Erkrankte zur Verfügung gestellt hat, sind derzeit noch 75 belegt.

59 Patienten liegen auf den "UCI's" auf Mallorca, 11 im Klinikum Can Misses in Ibiza-Stadt und 5 in Mahón (Menorca). Eine eigens für Covid-Patienten eingerichtete Intensivstation in Palmas Klinikum Son Llátzer ware bereits Ende der Woche geschlossen worden.

Im Laufe der Epidemie auf Mallorca und den Nachbarinseln wurden bisher insgesamt 152 Patienten intensivmedizinisch betreut. Das Gesundhietsystem der Insel kam, anders als in Madrid oder im Baskenland, zu keinem Zeitpunkt an seine Auslastungsgrenzen. (cze)