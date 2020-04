Corona-Zahlen in Spanien weiter rückläufig

Die Infektionszahlen in Spanien sind weiter rückläufig. Am Samstag meldet das Gesundheitsministerium insgesamt 191.726 seit Beginn der Pandemie registrierte Fälle, das sind 4499 mehr als am Freitag. Am Vortag waren noch mehr als 5000 Neuinfektionen gezählt worden.

In den vergangenen 24 Stunden starben spanienweit 565 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus, am Freitag waren es noch 585 gewesen. Die Zahl der geheilten steigt weiter stabil. Diesen Samstag wurden 3166 gezählt.