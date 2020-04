Joggen, spazieren, golfen: Was bald erlaubt sein könnte

Noch bis zum kommenden Sonntag, 26. April, gilt das aktuelle Dekret, auf dessen Grundlage auf Mallorca und in ganz Spanien eine strenge Ausgangssperre verhängt wurde. In den kommenden Tagen will Ministerpräsident Sánchez ein weiteres, ähnliches Dekret vorbereiten, mit dem dieser Notstand um weitere zwei Wochen, bis zum 9. Mai, verlängert werden soll.

Die Regierung hat aber angekündigt, dass es sich um ein "anderes Dekret" handeln wird, da es sehr wahrscheinlich ist, dass das neue Regelwerk erste Lockerungen von dem seit dem 15. März geltenden Hausarrest beinhalten wird. Welche dies genau sind, wird derzeit in den Geschäftszimmern der Ministerinnen und Minister der spanischen Regierung diskutiert.

Es gehe jetzt es vor allem um die Fragen, ob Sport im Freien und das Spazierengehen an der frischen Luft nach dem 26. April wieder erlaubt sein könnten. "Das sind Themen, die wir definitiv auf dem Tisch liegen haben", so Fernando Simón, Leiter des Krisenstabs im spanischen Gesundheitsministerium.

Inwieweit Golfen zu den möglichen Sportarten gehört, die bald wieder erlaubt sind, ist fraglich. Viele Plätze in Spanien jedenfalls bereiten sich im Moment auf eine mögliche Eröffnung vor. In Deutschland ist das Golfspiel in einigen Bundesländern ab dem kommenden Montag wieder erlaubt.

Schon jetzt gilt als sicher, dass Kinder bis 12 Jahren ab dem 27. April zusammen mit einem Erziehungsberechtigten für eine gewisse Zeit pro Tag das Haus verlassen dürfen.