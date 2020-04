Immer weniger neue Coronafälle auf den Balearen

Auf Mallorca und den Nachbarinseln gehen die Neuansteckungen mit Corona weiter stetig bergab. Am Montag wurden lediglich 15 weitere Fälle gemeldet, damit gibt es inzwischen 1788. Pro 100.000 Fälle liegen damit 40,71 Erkrankungen vor. 933 Menschen gelten mittlerweile als geheilt.

Am Sonntag waren 25 neue Fälle dazugekommen, außerdem starben sieben weitere Patienten. Am Montag gab es zwei weitere Tote. Nur in Andalusien, der Region Murcia und in den Exklaven Ceuta und Melilla sind die Corona-Zahlen besser.

Spanienweit sank die Zahl der täglichen Todesopfer am Montag erstmals seit etwa einem Monat unter 400. Genau 399 wurden gemeldet. Angesteckt haben sich bislang allerdings mehr als 200.000, es ging um 4266 neue Fälle nach oben. Die Zahl der Geheilten liegt bei 80.587. (it)