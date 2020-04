Polizei in Llucmajor ermittelt wegen geklautem Chihuahua

Die Polizeibeamten von Llucmajor im Süden von Mallorca fahnden nach einem Hundedieb. Der oder die unbekannten Täter entwendeten Chihuahua "Abou" aus einer Finca auf dem Land.

Besitzerin Alice bemerkte am vergangenen Donnerstag, dass etwas nicht stimmte. Sie war in ihrem Haus in Son Sampoli beschäftigt, als sie ihren Hund plötzlich aufjaulen hörte. Als sie draußen nach dem Chihuahua sehen wollte, war das Tier verschwunden.

"Der Hund ist noch nie vom Grundstück verschwunden", erklärte die Besitzerin laut einem Bericht der Ultima Hora. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei und hofft nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Nachbarn hatten von dem Vorfall nichts mitbekommen. (mais)