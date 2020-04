Erstmalige Übersicht der Coronainfizierten pro Gemeinde

Die Balearen-Regierung hat am Montag (20.4.) die einzelnen Fallzahlen von Coronainfizierten pro Gemeinde veröffentlicht.

Palma hat mit 1009 Infizierten die höchste Quote an absoluten Zahlen. Sant Joan hat zwar nur acht Infizierte, weist aber prozentual bei einer Berechnung von Infizierten pro 10.000 Einwohner die meisten Infektionen auf.

Maria Antònia Font, Generaldirektorin des Gesundheitsministeriums betonte, es sei wichtig, die Verhältnismäßigkeit von Infektionszahlen zu berücksichtigen. Natürlich gebe es, absolut gesehen, mehr Infizierte in großen Städten und Ballungsräumen.

Die Gemeinde Calvià ist mit 90 Infizierten in absoluten Zahlen gemessen die am zweithäufigsten betroffene Gemeinde der Balearen, gefolgt von Ibiza mit 70 Fällen und Marratxí mit 69 Fällen an vierter Stelle.

Prozentual gemessen ist Es Mercadal mit 19 Fällen am zweitstärksten betroffen, gefolgt von Costitx mit vier Fällen. Die meisten Betroffenen leben in Altersheimen.

Diese Zahlenangaben pro Gemeinde werden täglich aktualisiert. Font befürchtet, dass viele Menschen Palma aus Angst, sich anstecken zu können, die Stadt verlassen könnten um in ländlichere Regionen auszuweichen. (dk)