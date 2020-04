Keine Coronafälle in sechs Mallorca-Gemeinden

Auf Mallorca und den Nachbarinseln gibt es sieben Gemeinden, in denen bislang niemand an Corona erkrankt ist. In Deià, Fornalutx, Petra, Lloret de Vistalegre, Escorca und Puigpunyent wurden nach offziellen Angaben bislang keine Fälle registriert. Hinzu kommt die menorquinische Gemeinde Ferreries.

In Palma jedoch ist die Zahl der Kranken, genauso wie in vielen Großstädten jenseits der Inseln, hoch. In der Insel-Kapitale gibt es 1009 Coronakranke.

Der Ort mit den zweitmeisten Coronakranken auf Mallorca ist Calvià, wo bislang 90 Infektionsfälle gezählt wurden, gefolgt von Marratxí (69) und Manacor. (it)