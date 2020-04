Weiter gedämpfte Corona-Entwicklung auf Balearen

Die Zahl der neuen Corona-Fälle auf Mallorca und den Nachbarinseln steigt wieder. Am Mittwoch wurden derer 28 gemeldet, mehr als in den vergangenen Tagen. Verglichen mit der bedrohlichen Entwicklung vor der Ausrufung des Alarmzustandes ist das jedoch wenig. Nunmehr gibt es 1836 Fälle auf den Inseln.

Was die Todesfälle angeht, so kamen am Mittwoch drei weitere hinzu. Die Zahl der Geheilten stieg um zwölf auf 1017.

In Gesamtspanien wurden am Mittwoch 435 weitere Todesfälle bekanntgegeben. Das liegt im Trend der vergangenen Tage. Die Zahl der Corona-Verstorbenen stieg damit auf 21.717. Neuansteckungen gab es 4211 neue, sodass es insgesamt 208.389 Infektionen gibt.(it)