Regenfälle auf Mallorca führen zu Problemen

Zum Teil heftige Regenfälle haben vor allem in der Serra de Tramuntana auf Mallorca zu Problemen geführt. Bei zwölf Zwischenfällen handelte es sich um Erdrutsche, wie der Notrufdienst 112 am Mittwoch mitteilte. Im Raum Alcúdia und Port de Pollença wurden einige Straßen überflutet.

Auch Sturzbäche traten über die Ufer, wie etwa der l'Arbosar und der Can Puig im Norden der Insel. Bei Pollença fiel ein Auto in so einen "Torrent".

Am Mittwoch galt im Innern von Mallorca weiterhin die Warnstufe Gelb. Ab Donnerstag soll sich das Wetter bis auf Weiteres deutlich beruhigen. Auch die Sonne soll sich dann wieder öfter blicken lassen. (it)