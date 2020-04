Wie man eine Maske richtig trägt

Schutzmasken sind in Coronazeiten zu einem begehrten Gut geworden. Kaum einer, der zurzeit nicht versucht, sich einen kleinen Vorrat anzulegen. Doch anders als in Asien sind die Menschen auf Mallorca nicht an das Tragen von Masken gewohnt. Und beim Anlegen gibt es einiges zu beachten.

Vor jedem Gebrauch sollte der Nutzer zunächst einmal prüfen, ob die Maske komplett ist, rät das Lübecker Unternehmen Dräger, einer der international führenden Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik. Fehlt etwa das Ventil oder ist das Produkt beschädigt, sollte man es nicht nutzen.

Anfassen sollte man die Maske nur mit gewaschenen Händen und von außen. Man platziert sie mit der Handinnenfläche zunächst aufs Gesicht - und zwar so, dass Nase, Mund und Kinn bedeckt sind. Mit der anderen Hand befestigt man sie dann mit Hilfe der beiden Gummischlaufen hinter den Ohren. Falls die Maske stattdessen über Stoffbänder verfügt, bindet man sie hinter dem Kopf in Höhe des Nackens und des Hinterkopfes fest. Beide Bänder sollten in einem Winkel von 45 Grad angelegt werden. Verfügt die Maske über einen Metallstab für die Nasenregion, biegt man diesen anschließend für die eigene Gesichtsform zurecht.

Bärte und Gesichts-Piercings führen dazu, dass die Maske nicht eng genug am Gesicht anliegt, warnt das Unternehmen. (mais)