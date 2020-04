Wieder mehr Geheilte als neue Kranke auf Mallorca

Auf Mallorca und den Nachbarinseln steigt die Zahl der Corona-Infektionsfälle weiter, wenn auch eher auf gemäßigtem Niveau. Am Donnerstag vermeldeten die Gesundheitsbehörden die Zahl 25. Am Mittwoch waren es noch mehr gewesen. Die Zahl der Infektionsfälle stieg damit auf 1861. 30 zusätzliche Kranke gelten jetzt als geheilt.

Vier weitere Todesfälle wurden gemeldet, damit starben bislang auf den Inseln 168 Menschen.

Die Entwicklung in Gesamtspanien verläuft unterdessen ähnlich wie in den vergangenen Tagen: 440 Tote in den vergangenen 24 Stunden wurden vermeldet, somit stieg die Zahl der Gestorbenen auf 22.157. Die Zahl der Infektionsfälle nahm um 4635 auf 213.024 zu, die Zahl der Geheilten um 3335 auf 89.250. (it)