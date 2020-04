Apotheker finden Maskenpreis zu niedrig

Maximal 96 Cent soll ein OP-Mundschutz laut Anordnung des spanischen Gesundheitsministeriums kosten. Dagegen laufen einige Apotheker nun Sturm. Allen voran José Ramón Bauzá, EU-Abgeordneter der Ciudadanos und Besitzer einer Apotheke in Marratxí auf Mallorca.

Mit diesem Preis würden die Apotheker Verluste einfahren, postete er am Mittwoch in den sozialen Medien. Außerdem könnte es so zu einem noch größeren Mangel an Masken kommen. "Alles lächerlich", schrieb er auf Twitter.

Mehrere Videos auf YouTube zeigen ihn bei der Arbeit in seiner Apotheke. Plexiglasscheiben schützen die Mitarbeiter. "Wir haben keine Masken", beklagt er vor laufender Kamera. Damit ginge es ihm wie vielen seiner Kollegen auch, erklärte der ehemaligen Präsident der Balearen-Regierung.

Bauzás Äußerungen wurden in den sozialen Medien vielfach kommentiert. Mehr als 900 User äußerten sich in seinem Twitter-Profil, am Donnerstag gab es über 9000 Likes für seinen Beitrag. Anders sah es in den Kommentaren bei der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora aus. Dort ereiferten sich die Leser mehrheitlich über die "raffgierige Pharmaindustrie".

Nach Angaben des Präsidenten der Pharmazeutischen Hochschule der Balearen, Antoni Real, hat sich der Maskenpreis in den vergangenen Monaten um das 20-fache erhöht. Im Januar wurden sie noch für fünf bis zehn Cent verkauft.

Die Preisvorgabe von 96 Cent sei für Apotheken dann ein Minusgeschäft, wenn sie bei Zwischenhändlern bestellen würden, erklärte er. Sie bieten die Masken zu Preisen zwischen 1,45 und 2,45 Euro an. "Darunter gibt es nichts", so Real.

Günstigeres Schutzmaterial, das über die Vertriebshändler der Pharmaunternehmen verteilt wird, koste immer noch mindestens 80 Cent, ergänzte er. Die Liefermengen liegen allerdings weit unter der Nachfrage aus der Bevölkerung.

Real warnt vor nicht offiziellen Herstellern. Wer dort bestellt, riskiere, dass Masken gar nicht ankommen. Er hofft nun, dass die weltweite Produktion in den kommenden Monaten hochfährt und damit auch die Preise sinken.

Am Mittwoch wurden 1,3 Millionen OP-Masken in den Apotheken der Balearen verteilt. Die Regierung hatte am vergangenen Wochenende ein Preislimit beschlossen, weil die Preise aufgrund der enorm gestiegenen Nachfrage in der Coronakrise explodiert waren. (mais)