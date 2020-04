TV-Tipp: Kulturelle Aspekte der Kanaren

In dem Format „Stadt Land Kunst” lädt Arte zu Reisen an besondere Orte ein, die sich durch ihr künstlerisches, kulturelles oder landschaftliches Erbe auszeichnen. Am Samstag, 25. April, geht es um 10.35 Uhr auf die Kanaren.

Die Themen: Der französische Komponist Camille Saint-Saëns suchte 1888 im Alter von 53 Jahren Zuflucht auf Gran Canaria. Der Schöpfer des „Karnevals der Tiere” litt unter seinem Ruhm. Der Zuschauer erlebt zudem eine Entdeckungsreise zwischen Dünen und Vulkanen auf der kleinen Insel La Graciosa, einen Steinwurf von Lanzarote entfernt. Auf Gran Canaria bietet die Stadt Las Palmas ein buntes und heiteres Straßenbild. Doch das wurde eine Zeit lang von einem spaßfeindlichen Bischof getrübt ...