Deutlich weniger neue Coronafälle auf Balearen

Die Zahl der neuen Coronafälle auf Mallorca und den Nachbarinseln ist am Freitag deutlich gesunken. Die Gesundheitsbehörden meldeten 17 Fälle, erheblich weniger als in den vergangenen Tagen. 34 Patienten gelten als geheilt, mehr als doppelt so viele wie neue Kranke. Damit steigt die Zahl der Infektionsfälle auf 1878 und die Zahl der Genesenen auf 1081.

Hinzu kommen vier weitere Tote, womit die Opferzahl auf 172 gestiegen ist. Auf den Intensivstationen der Inseln befinden sich derzeit coronabedingt 166 Menschen.

Spanienweit sind am Freitag mit 357 so wenige Tote innerhalb von 24 Stunden wie noch nie seit einem Monat verzeichnet worden. Damit stieg deren Zahl auf 22.524. Die Zahl der Ansteckungen nahm um 6740 auf 219.764 zu. Als geheilt gelten 92.355 Menschen, 3105 mehr als am Donnerstag. (it)