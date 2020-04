Traumhafte Frühlingstage für Mallorca in Sicht

Die Aussichten könnten besser kaum sein. Passend zur ersten leichten Lockerung der Ausgangssperre, die ab dem 26. April Kindern bis 14 Jahren mit ihren Eltern einen Spaziergang erlaubt, erwarten Mallorca ab Sonntag traumhafte Frühlingstage.

Bereits am Freitag war die Morgensonne in Palma und dem Süden der Insel herrlich warm und brachte bis zu 23 Grad am Nachmittag. Der Samstag bringt einen kleinen Rückschlag und in weiten Teilen der Insel Regen und niedrigere Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad. Nachts sinken die Werte auf zehn Grad minimal.

Sonnig und schön wird dann aber wieder der Sonntag mit rund neun Sonnenstunden und 22 Grad im Süden der Insel. Leichte Regenwahrscheinlichkeit gibt es nur im Inselinneren ab dem Nachmittag. Sonnenhungrige werden diesen Zustand voraussichtlich auch für den Rest der Woche bei gleichbleibend angenehmen Temperaturen um 20 Grad und bis zu sieben Sonnenstunden täglich genießen können. (dise)

