Zahl der Neu-Infizierten auf Mallorca sinkt weiter

Die Zahl der neuen Coronafälle auf Mallorca und den Nachbarinseln ist am Samstag weiter gesunken. Die Gesundheitsbehörden meldeten 6 neue Fälle, am Freitag waren es noch 17 gewesen. Auch diese Zahl war schon deutlich niedriger als in den vergangenen Tagen.

Die Sterbefälle erhöhten sich in den vergangen 24 Stunden um 2, womit die Opferzahl auf 174 gestiegen ist. Auf den Intensivstationen der Inseln befinden sich coronabedingt 70 Menschen, in medizinischer Behandlung sind derzeit 631 Fälle registriert.

Unter dem medizinischen Personal wurden seit Beginn der Epidemie insgesamt 317 positive Fälle festgestellt, das sind 16 Prozent der 1907 Fälle, die bisher auf den Inseln festgestellt wurden.

Spanienweit ist am Samstag mit 379 Toten innerhalb von 24 Stunden wieder ein leichter Anstieg im Vergleich zum Freitag verzeichnet worden. Allerdings waren es am Freitag mit 357 Verstorbeben so wenige Tote wie noch nie seit einem Monat. Die Gesamtzahl der Verstorben seit Ausbruch der Pandemie stieg auf 22.903. Die Zahl der Ansteckungen nahm um 3995 auf 223.759 zu. Am Freitag waren es noch 6740 gewesen. Als geheilt gelten 95.708 Menschen, 3353 mehr als am Freitag. (as)