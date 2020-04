Zahl der Neuinfektionen auf Mallorca so niedrig wie vor sechs Wochen

Die Zahl der neuen Coronafälle auf Mallorca und den Nachbarinseln ist am Sonntag so niedrig wie seit sechs Wochen nicht mehr. Die Gesundheitsbehörden meldeten 10 neue Fälle, am Samstag wares es 29, am Freitag 17 gewesen. Letztere Zahl war bislang die deutlich niedrigste der vergangenen Tage. Jetzt sagte der medizinische Leiter der Coronavirus-Komitees der Balearen, Javier Arranz, die jüngste Zahl von Neuinfektionen sei die niedrigste seit dem 14. März. Das war der Tag, an dem in Spanien der Notstand verkündet worden war.

Die Sterbefälle auf den Balearen erhöhten sich in den vergangenen 24 Stunden um einen Fall, womit die Opferzahl auf 175 gestiegen ist. Der Verstorbene hatte zuvor in einem Seniorenheim gewohnt.

Auf den Intensivstationen der Inseln befinden sich coronabedingt 67 Menschen (Samstag 70), in medizinischer Behandlung sind derzeit 619 Fälle registriert, davon befinden sich 365 in den Kliniken, die anderen werden zu Hause medizinisch betreut.

In den vergangenen 24 Stunden wurden insgesamt 21 Personen entlassen, womit sich die Zahl der geheilten Personen auf 1123 erhöhte.

Für ganz Spanien meldete das Gesundheitsministerium ebenfalls einen deutlich Rückgang der Fallzahlen. So seien am Sonntag 288 Todesfälle registriert worden. Am Samstag waren es noch 379 Tote innerhalb von 24 Stunden gewesen. Die Gesamtzahl der Verstorben seit Ausbruch der Pandemie stieg auf 23.190.

Was die Zahl der geheilten Personen betrifft, so wurden am Sonntag 3024 Patienten entlassen. Insgesamt haben 98.732 Menschen die Krankheit überwunden. (as)