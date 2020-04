Kinder-Ausgang verläuft örtlich chaotisch auf Mallorca

Die Erlaubnis für Kinder, nach mehr als sechs Wochen die Straßen auf Mallorca betreten zu dürfen, ist am Sonntag an einigen Stellen eher chaotisch über die Bühne gegangen. In Palma wurden an einigen Stellen Menschentrauben beobachtet, Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten.

Auf dem Uferweg am Can-Pere-Antoni-Strand und im Parc de la Mar bildeten sich Ansammlungen, die Polizei schritt aber nicht ein, sondern verwies die Menschen lediglich auf die Abstandsregelungen.

Die Kinder, die auf die Straße können, dürfen dies nur eine Stunde am Tag und in Begleitung eines Elternteils höchstens einen Kilometer vom Wohnsitz entfernt. Sie müssen unter 14 Jahre sein. (it)