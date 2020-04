Mallorca und das Coronavirus: Update vom 27. April

Die aktuellen Zahlen

Die Zahl der neuen Coronafälle auf Mallorca und den Nachbarinseln bleibt weiterhin auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Fünf neue Angesteckte wurden am Montag gemeldet, die Zahl der Infektionen beträgt nunmehr 1859. Hinzu kommen vier weitere Tote, womit die Zahl der Verstorbenen auf 179 gestiegen ist. Die Zahl von 100.000 Geheilten in Spanien sorgte für Freude.

Vorschläge der Balearen für die Auflockerungen

Die Zentralregierung in Madrid gibt die Eckpfeiler der Lockerungen vor, die einzelnen Regionen haben allerdings ein Mitspracherecht in der Gestaltung dieser. Die Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, richtete konkrete Wünsche an die Zentralregierung in Madrid, wie die Lockerung der Ausgangssperre auf Mallorca und den Nachbarinseln gestaltet werden solle. Dabei betonte sie, dass die Menschen nach bestimmten Kriterien und in unterschiedlichen Gruppen bei Spaziergängen oder Sport an der frischen Luft nach draußen gehen sollten, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Außerdem müsse es eine EU-Lösung für die Flughäfen geben, mit Gesundheitskontrollen bei An- und Abflug. Ziel müsse sein, die Wirtschaft sobald wie möglich wieder zum Laufen zu bringen und gleichzeitig einen erneuten Schub von Corona-Ansteckungen zu verhindern.

Kreuzfahrt bricht um 60 Prozent ein

Zirka 60 Prozent weniger Kreuzfahrtschiffe werden Mallorca durch die Coronakrise im Jahr 2020 ansteuern. Die Hafenbehörde der Balearen hatte für dieses Jahr 586 Anläufe von Oceanlinern in Palma terminiert. Da die spanischen Häfen und Flughäfen bis auf Weiteres geschlossen sind, werden 350 Schiffe nicht kommen.

Sport und Spazieren ab dem 2. Mai gilt für alle

Der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa hat am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Madrid angekündigt, dass auch ältere Personen ab dem 2. Mai das Haus verlassen dürfen, um Sport zu machen oder spazieren zu gehen, vorausgesetzt die Infektionszahl sinke weiter. Gleichzeitig erklärte er, dass die Regierung den Alarmzustand wahrscheinlich über den 10. Mai hinaus verlängern wolle. Es gelte, den Respekt vor dem Virus nicht zu verlieren.

Hotelbüfett in Zukunft fraglich

Angesichts der anhaltenden Coronakrise auch auf Mallorca und den Nachbarinseln steht das wohlbekannte Hotel-Büfett vor dem Aus. Dem britischen Consulting-Unternehmen "Hotel Factory" zufolge sollen die Gäste nach dem Anlaufen des Tourismus persönlich am Tisch bedient werden, um Ansteckungen zu vermeiden.