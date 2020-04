Auf Mallorca kommt der Sommer

In der kommenden Woche wird es warm auf Mallorca und erreicht mit Maximaltemperaturen von 30 Grad sommerliche Temperaturen. Das teilte das Wetteramt Aemet der Balearen mit.

Diese Temperaturen sind allerdings nur für Montag und Dienstag zu erwarten, ab Mittwoch werde es um die 26 Grad, was auch schon über den üblichen Werten in dieser Jahreszeit liegt.

Ende dieser Woche kann schon mit steigenden Temperaturen gerechnet werden. Am Freitag werden 24 Grad erwartet, was am Sonntag auf 26 Grad steigen wird.

Mit Schwankungen müsse allerdings gerechnet werden, da die Prognose relativ weit im Voraus liegt. (dk)