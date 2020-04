Was auf Mallorca ab 11. Mai wohl alles wieder möglich ist

Auf Mallorca und den Nachbarinseln läuft alles darauf hinaus, dass sich die Coronalage ab dem 11. Mai normalisiert. Sollte der positive Trend bei Neuansteckungen und Heilungen anhalten, werden Geschäfte wohl aufmachen dürfen, das aber unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Unter anderem ist vorgesehen, sie nur zu 30 Prozent zu füllen, um Sicherheitsabstände zu garantieren.

Auch Restaurantterrassen werden öffnen können, dann aber ebenfalls mit nur 30 Prozent der üblichen Besucher. Bei größeren Flächen können Gemeinden mehr Tische als zunächst vorgesehen erlauben.

Auch Straßenmärkte wird es auf Mallorca wieder geben, dann allerdings mit lediglich 25 Prozent der Stände. Residenten mit Erstwohnsitz auf den Balearen können dann auch wieder ihre Zweitwohnsitze besuchen.

Auch Hotels dürfen wieder öffnen, wenn auch nur eingeschränkt: Zonen, wo viele Menschen zusammenkommen – etwa Lobbys – müssen vorerst geschlossen bleiben, Restaurants dürfen nur 30 Prozent der üblichen Besucher bewirten.

Weil es auf der Nachbarinsel Formentera kaum Coronafälle gab, darf dort alles, was für den 11. Mai auf Mallorca vorgesehen ist, bereits am 4. Mai starten. (it)