Nur sehr wenige Coronafälle bei Kindern auf Mallorca

Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind nur wenige Personen unter 20 Jahren an Corona erkrankt. Nach aktuellen Angaben der Gesundheitsbehörden gab es lediglich acht Fälle bei Kindern bis neun Jahren und 22 bei älteren. Die Krankheitsverläufe waren in den meisten fällen unproblematisch.

Die Behörden verwiesen in diesem Zusammenhang auf eine Krankheit mit ähnlichen Symptomen, von der jüngst Fälle unter jungen Leuten in Großbritannien auftraten. Es handele sich um die sogenannte Kawasaki-Krankheit. Das Ganze verlaufe harmlos, die Ärzte wüssten bescheid, hieß es. (it)