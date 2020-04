Die Corona-Situation auf Mallorca entspannt sich weiter

Auch am Mittwoch ist die Zahl der neuen Coronafälle auf Mallorca und den Nachbarinseln niedrig geblieben. Die Gesundheitsbehörden meldeten die Zahl neun, so dass bis dato 1879 Infektionsfälle auf den Inseln gezählt wurden. Vier weitere Tote wurden gemeldet.

Erneut gelten 30 Kranke als geheilt, mehr als dreimal so viele wie neue Fälle. Insgesamt konnten damit 1196 Menschen die Krankheit überstehen. 166 Patienten befanden sich am Mittwoch noch auf Intensivstationen.

Die Zahl der Krankheitsfälle pro 100.000 Menschen fiel innerhalb von 14 Tagen auf 23,75 Fälle.

Spanienweit verflacht sich die Kurve weiter: Es wurden am Mittwoch 325 Tote gemeldet, so dass die gesamtzahl der Verstorbenen auf 24.275 stieg. 6399 zusätzliche Menschen gelten als genesen, es gab lediglich 2144 neue Fälle in den letzten 24 Stunden. (it)